Manchester United vs Valencia EN VIVO ONLINE por la Champions League vía FOX Sports 2

El Valencia se despedirá este miércoles de la Liga de Campeones con un encuentro en Mestalla ante el Manchester United que afronta ya eliminado pero con objetivos económicos y deportivos para su participación en la Liga Europa dentro de unas semanas.

Su derrota en la última jornada en el campo de la Juve y la victoria del United, con un gol en el último minuto de Marouane Fellaini, impidieron que el Valencia cumpliera su objetivo de llegar a este choque con opciones de clasificarse para la siguiente ronda.

Eso sí, con su maltrecha economía, los 2,7 millones de euros que cada equipo recibe por triunfo deben ser un buen argumento para el club valenciano que, si gana, se asegurará también ser cabeza de serie en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

De esta manera, tendría en principio un rival más asequible para esa primera eliminatoria pero, además, se aseguraría jugar el encuentro de vuelta en su propio estadio.

Manchester United vs Valencia | Posibles Alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Rojo, Jones, Young; Matic, Herrera, Lingard, Mata; Rashford y Lukaku.

Valencia CF: Jaume Domènech; Piccini, Garay, Diakhaby, Lato; Soler o Coquelin, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Rodrigo y Batshuayi.

Más allá de todas estas circunstancias, se espera que el técnico Marcelino García Toral dé descanso a algunos titulares y, por ejemplo, ya es segura la baja de Gonçalo Guedes por los problemas que arrastra en la zona pélvica. También lo es por acumulación de tarjetas José Luis Gayà.

Además también son baja por problemas físicos Gabriel Paulista, Kevin Gameiro y Jeison Murillo, mientras que es novedad en la convocatoria el canterano Kang In.

El equipo valenciano afronta este choque tras el amargo empate que consiguió el pasado sábado en la visita del Sevilla, un encuentro al que desde el club se había dado la categoría de “final” para las aspiraciones de volver a entrar en la Liga de Campeones.

Enfrente tendrá a un rival que ya tiene asegurada su clasificación y que aún tiene una opción de arrebatarle a la Juve el liderato final del grupo H. Eso sí, además de ganar en Mestalla necesitaría que el equipo italiano perdiera en la cancha del suizo Young Boys.

Por ello, el cuadro mancuniano no puede salir a especular, algo que le ha caracterizado en los cinco encuentros de ‘Champions’ anteriores. La última muestra, la agónica victoria en el descuento ante el Young Boys sirvió para apagar fuegos, pero no para desviar las críticas de un equipo que no juega bien, pero que está condenado a sobrevivir jornada tras jornada.

A aquellos tres puntos contra los suizos, le siguieron empates, de poco brillo, ante Southampton y Arsenal, y una de las pocas victorias contundentes del United esta temporada.

La goleada por 4-1 ante el Fulham revivió la esperanza en Old Trafford e insufla un poco de fe a un equipo que vive pegado a la ansiedad y que, por primera vez esta campaña, hará frente a un encuentro sin presión añadida.

Mourinho no podrá contar con Alexis Sánchez ni Victor Lindelof y tendrá las dudas hasta última hora de Anthony Martial, Eric Bailly, Chris Smalling y Luke Shaw, todos tocados físicamente.

De querer premiar a los hombres que vapulearon al Fulham, Ander Herrera y el exvalencianista Juan Mata formarían en el medio, con el único cambio de Marcos Rojo por Smalling en la pareja de centrales, pero con Mourinho, inesperado en las rotaciones, nunca es fácil de prever.