Manchester United vs Tottenham EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde Old Trafford no te pierdas el minuto a minuto del partido entre las escuadras de Manchester United vs Tottenham por la fecha 3 de la Premier League, la cual se llevará a cabo este lunes 27 de agosto a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se llevará a cabo por la señal de DIRECT TV Sports.

La última derrota de los ‘red devils’ ante al modesto Brighton & Hove Albion ha dejado entrever heridas aún abiertas en el equipo que dirige José Mourinho. Sin embargo, para el duelo contra los ‘spurs’ el técnico portugués recurría desde el arranque con Marcus Rashford, Jesse Lingard y Marouane Fellaini, lo que relegaría al banco a Juan Mata, Marcos Rojos y Anthony Martial.

Se presume que también alinearía el chileno Alexis Sánchez como Ander Herrera, quienes venían recuperándose por molestias musculares.

Manchester United vs Tottenham | Posibles Alineaciones

Manchester United: David de Gea; Ashley Young, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw; Paul Pogba, Fred, Marouane Fellaini; Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Marcus Rashford.

Tottenham: Hugo Lloris; Davinson Sánchez, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen; Kieran Trippier, Christian Eriksen, Eric Dier, Dele Alli, Ben Davies; Lucas Moura, Harry Kane.

Manchester United vs Tottenham | La Previa

Mourinho tiene mucha esperanza de ver levantar cabeza al Manchester United, por lo que ha revelado la ansiedad que siente antes de cada partido: “Siempre espero con ansias nuestros partidos, especialmente después de un resultado negativo, ya que todo lo quieres hacer es volver a jugar. Me encanta el fútbol y me encanta estar en la línea de banda”.

En el bando del Tottenham, el preparador argentino Mauricio Pochettino reemplazaría a Danny Rose por Ben Davies. Causa mucha tranquila en tienda de los ‘spurs’ el retorno de Kieran Trippier, el cual se cree irá por Serge Aurier, el cual cuenta con el favor del entrenador por lo bien que se amolda a los cambios de orientación.

La idea del Tottenham es la de conseguir su tercer triunfo consecutivo en lo que va de la recién iniciada Premier League, de sedimentarse entre los primeros puestos de la tabla y ser uno de los equipos más regulares de la temporada inglesa. Para ello se aseguraron de reforzarse como de mantener en su plantilla a su máximo referente, Harry Kane.