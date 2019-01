Manchester United vs Tottenham EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Wembley Stadium de Londres no te pierdas ninguna de las incidencias del encuentro entre Tottenham Hotspur vs Manchester United por la vigésimo segunda fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este domingo 13 de enero a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El renovado Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer va por la quinta victoria consecutiva ante un serio candidato al título como es Tottenham, que lucha por el primer lugar en la tabla de posiciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la tabla de la Premier League.

Manchester United está ante la gran oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones, desplazar a Arsenal del sexto lugar de la Premier League y ponerse a tres puntos de zona de Champions League. Y aunque suene extraño, podría darle una mano a Liverpool y Manchester City en la lucha por el título.

Tottenham, en tanto, no puede ceder más terreno. Del top 4 de la Premier League es el que más partidos ha perdido en lo que va de la temporada y cualquier traspié lo alejaría de la lucha por el título, que tiene a Liverpool como claro favorito a ganar el torneo inglés, si es que no ocurre nada raro.

Si bien Alexis Sánchez ya tuvo la chance de ser titular en Manchester United después de dos meses, Ole Gunnar Soskjaer no arriesgará en un partido tan complicado como este y mantendrá el ataque que tan buenos resultados le ha dado en los tres partidos consecutivos que ganó de Premier League: Pogba, Martial y Rashford.

En Tottenham, la novedad será el regreso de Hugo Lloris al equipo titular después de haber estado ausente en dos partidos por la Copa de la Liga y la Copa FA.

Manchester United vs. Tottenham: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic; Lingard, Pogba, Martial; Rashford

Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Winks, Alli, Eriksen; Son, Kane