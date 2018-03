Manchester United vs Swansea EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del estadio Old Trafford, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre las escuadras del Manchester United vs Swansea por las fecha 32 de la Premier League, el cual se realizará este sábado 31 de marzo a las 9.00 am (hora peruana), la cual será transmitida por la señal de ESPN 2.

Manchester United vs Swansea | Posibles Alineaciones

Manchester United vs Swansea | La Previa

Manchester United y Swansea City tienen como consigna ganar y sacar ventaja de sus perseguidores más cercanos; en el caso los “red devils” necesitan tres puntos para alejarse mucho más del Liverpool que le pisa los talones en la pelea por el segundo lugar de la Premier League.

Por su parte, Swansea City tiene la misión de alejarse cada vez más de la zona de descenso, vienen por buen camino, pero se enfrenta a un conjunto como el Manchester United que se hace fuerte en su propia cancha, aunque lo cierto es que el grupo dirigido por José Mourinho no ha gozado de la regularidad necesaria.

Vale mencionar que Manchester United no tuvo presencia en la última fecha de la liga inglesa ya que tuvo que disputar los cuartos de final de la FA Cup donde derrotó sin mayores complicaciones al Brighton (2-0).

Swansea City viene de empatar sin goles en la fecha anterior contra el Huddersfield Town (puesto 15) , que le valió sumar 31 unidades. El elenco dirigido por Carlos Carvalhal tiene como principal objetivo el de mantener la categoría.