Manchester United empata sin goles ante Southamptom por la Premier League

Tras la lesión de Romelu Lukaku en msnoe de 10 minutos, Manchester United no pudo salir victorioso en el último partido del año ante Southamptom por la Premier League jugado en Old Trafford. El equipo de José Mourinho perdió la oportunidad de sumar tres puntos para acortar diferencia con el líder del torneo.

En el Manchester United vs Southamptom, partido válido por la Premier League, el delantero belga Romelu Lukaku tuvo que ser retirado en camilla y con oxígeno preocupando a todos en Old Trafford. No se había disputado ni 10 minutos del primer tiempo, cuando fue tumbado al suelo cuando disputaba un balón aéreo con un rival.

La caída fue dolorosa y Romelu Lukaku no tuvo opción a reaccionar tras el golpe. Esto preocupó a José Mourinho, su comando técnico y todos los hinchas en Old Trafford. Inmediatamente después del lamentable suceso, los médicos llegaron a tiempo y asistieron al delantero, retirándolo en camilla y con una máscara de oxígeno.

Manchster United vs Southamptom | minuto a minuto

Tweets by ManUtd_Es

Manchster United vs Southamptom | alineaciones

Así forman Manchester United vs Southamptom por la Premier League | Foto: Soccerway

Manchester United: De Gea, Jones, Lindelof, Shaw, Young, Mata, Metic, Mkhitaryan, Pogba, Lingard y Lukaku.

Southamptom: McCarthy, Yoshida, Stephens, Hoedt, McQueen, Tadic, Oriol Romeu, Hojbjerg, Ward-Prowse, Boufal y Long.

Estadio: Old Trafford.

Hora: 12:30 pm. (hora peruana).

Árbitro: Craig Pawson.

Manchster United vs Southamptom | previa

Manchester United tendrá su último partido del año y José Mourinho espera cerrar la mitad de temporada con un triunfo para no perder el pase a su archirrival, Manchester City. El Old Trafford será escenario de un duelo con pronóstico reservado, donde el equipo local viene de dos empates consecutivos, que lo obliga a ganar.

En este momento el Manchester United ocupa la segunda posición de la Premier League con 43 unidades, una buena cosecha luego de la complicada campaña anterior. El delantero Romelu Lukaku se mantiene como el mejor anotador del equipo con 10 tantos, pero ya muy lejos de los 18 del delantero del Tottenham, Harry Kane.

Por otro lado, el inglés Charlie Austin, máximo goleador esta temporada del Southampton, estará dos meses fuera de los terrenos de juego tras haber sufrido una lesión en los isquiotibiales.

Austin se retiró lesionado en el empate 1-1 de su equipo frente al Huddersfield Town, y este viernes el técnico de los ‘Saints’, el argentino Mauricio Pellegrino, aseguró que, aunque todavía están esperando los resultados de las pruebas, Austin estará fuera “más tiempo de lo inicialmente planeado”.

“Creo que Charlie estará fuera más tiempo del inicialmente planeado… Dentro de poco tendremos los resultados y veremos mejor el alcance de la lesión. Veremos qué nos dicen, pero creo que no podremos contar con él al menos durante un par de meses como mínimo”, explicó Pellegrino.

El Southampton del cuestionado Pellegrino marcha en decimocuarta posición de la Premier League, dos puntos por encima del descenso, y este sábado visita al Manchester United en el estadio de Old Trafford (17:30 GMT).

Manchester United vs Southampton | hora del mundo