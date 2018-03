Manchester United vs Sevilla En VIVO ONLINE por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el estadio Old Trafford, no te pierdas el minuto a minuto entre las escuadras del Manchester United vs Sevilla por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que tendrá lugar hoy martes 13 de marzo a las 2.45 pm (hora peruana), partido que será transmitido por la señal de FOX SPorts.

Manchester United vs Sevilla | Posibles Alineaciones

Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Alexis Sánchez, Mata, Rahsford; y Lukaku.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.

Manchester United vs Sevilla | La Previa

El estadio Old Trafford de Manchester dictará el martes el nombre del equipo que estará en los cuartos de la Champions: un United que busca volver a hacerse notar entre los grandes de Europa o un Sevilla que tiene el anhelo de superar los octavos de la máxima competición continental.

El club inglés, uno de los más laureados en la historia del fútbol europeo y también uno de los más potentes económicamente y con mayor número de seguidores, espera retornar la buena senda continental después de que en las últimas temporadas su trayectoria haya sido discreta.

Ser campeón la pasada campaña de la Liga Europa le dio a la formación que entrena el portugués José Mourinho la oportunidad de esta en la Champions, meterse después en octavos por primera vez en los últimos cuatro ejercicios y ahora la de colarse entre ocho mejores del torneo.

Para ello deberá rentabilizar con un triunfo como local el empate a cero que firmó en la ida disputada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, que fue mejor y que se encontró en el meta internacional español David de Gea al protagonista del choque gracias a sus buenas intervenciones.

El equipo hispalense viajó este lunes a la ciudad inglesa con la aspiración de romper el maleficio de octavos después de no superarlos las otras tres veces en las que accedió a esta ronda bajo el nuevo formato de torneo, ya que sí lo hizo hace sesenta años cuando la competición se denominaba Copa de Europa.

El conjunto del italiano Vicenzo Montella da en el transcurrir de la temporada una de cal y otra de arena, pues en LaLiga está muy descolgado de la cuarta plaza de la tabla pero, por contra, también es finalista de la Copa del Rey y afronta esta ilusionante cita continental.

Montella incluyó el domingo en la expedición a 23 futbolistas, todos los de la primera plantilla salvo Jesús Navas y el francés Sébastien Corchia, ambos laterales derechos de baja por lesión.

No viajan además el lateral izquierdo francés Lionel Carole ni el centrocampista brasileño Paulo Herique Ganso, éstos al no estar inscritos para el torneo, mientras que el lateral derecho mexicano Miguel Layún sí embarcó en el avión pese a que tampoco puede jugar al haberlo hecho ya este curso con el Oporto portugués.

Por su parte, el Manchester United afronta el trascendental duelo sabedor de que jugar en Old Trafford es, prácticamente, garantía de victoria: sólo han perdido un partido en casa en lo que llevamos de temporada, en diciembre ante sus vecinos del City (1-2).

Los pupilos de Mourinho llegan en uno de sus mejores momentos del curso, tras encadenar tres victorias al hilo en la Premier League, sobre Chelsea, Crystal Palace y Liverpool, que han cimentado su segunda posición en la tabla y les han asegurado prácticamente billete para la próxima Champions.

Cinco han sido las ausencias en el entrenamiento de este lunes: Ander Herrera, Paul Pogba, Marcos Rojo, Phil Jones y Daley Blind, y su presencia contra el Sevilla se antoja complicada. Sí estuvieron en la sesión, sin embargo, los delanteros Zlatan Ibrahimovic y Anthony Martial, aunque ninguno apunta a titular, sobre todo después del doblete y el buen partido de Marcus Rashford el pasado sábado ante el Liverpool.

El francés Pogba sigue sin recuperarse de sus molestias y, salvo milagro, no estará mañana en el ‘Teatro de los sueños’, por lo que el experimentado Nemanja Matic y el joven Scott McTominay, quien ha sido convocado hoy por primera vez para la selección absoluta escocesa, ocuparán la línea de volantes.

Salvo sorpresa, Mourinho repetirá el ataque que brilló hace dos días ante los ‘Reds’, con el belga Romelu Lukaku como referencia arriba y flanqueado por Alexis Sánchez, Juan Mata y el mencionado Rashford.