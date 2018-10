Manchester United vs Newcastle EN VIVO y EN DIRECTO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford no dejes pasar ninguna de las incidencias del partido entre el Manchester United vs Newcastle United por la octava fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 6 de octubre a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este duelo con cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y sin vencer en su fortín desde el 10 de agosto, es decir, en la primera fecha liguera.

El propio Mourinho, en una inusual rueda de prensa convocada este viernes a las ocho de la mañana y con solo seis preguntas, reconoció que no están en un buen momento por “muchas razones”, aunque se negó a explicarlas.

Manchester United vs Newcastle | Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Diogo, Smalling, Lindelof, Shaw, Fellaini, Matic, Pogba, Rashford, Lukaku, Martial.

Newcastle United: Dubravka, Yedlin, Lascelles, Clark, Kenedy, Ritchie, Shelvey, Diamé, Atsu, Ayoze Pérez, Joselu.

Manchester United vs Newcastle | La Previa

Para Mourinho, cuestionado por los últimos resultados del Manchester United, es “muy importante” volver a ganar en casa. (Foto: EFE)

“Estamos a principios de octubre y si miramos a las tablas de toda Europa, no reflejan lo que va a pasar en unos meses o al final de la temporada. Estamos en una posición en la que podemos hacerlo mucho mejor que hasta ahora. Necesitamos puntos”, añadió.

El empate ante Valencia por la Champions no ha relajado la situación del United y el encuentro ante el Newcastle, que aún no conoce la victoria en esta temporada de la Liga Inglesa, parece propicio para un conato de reconciliación con Old Trafford.

Tras el desenlace de las siete primeras jornadas de la Premier, Manchester United** marcha décimo con diez unidades en la tabla de posiciones; mientras que Newcastle se ubica antepenúltimo en la clasificación británica con solo dos puntos.

Manchester United vs Newcastle | horarios de transmisión

¿A qué hora juegan Manchester United vs Newcastle y en qué canales se transmitirá el compromiso por la Premier League?

Perú: 11:30 a.m. (DirecTV Sports)

Colombia: 11:30 a.m. (DirecTV Sports)

México: 11:30 a.m. (DirecTV Sports)

Chile: 1:30 p.m. (DirecTV Sports)

Argentina: 1:30 p.m. (DirecTV Sports)

España: 6:30 p.m. (Movistar – #Vamos)