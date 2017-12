Manchester United vs Manchester City VER EN VIVO: EN DIRECTO ONLINE por la Premier League

EN DIRECTO El Old Trafford albergará el partido Manchester United vs Manchester City, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE este domingo 10 de diciembre a partir de las 11:30 (horario peruano) por la fecha 16 de la Premier League. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

Manchester United vs Manchester City | Alineaciones

Manchester United: David de Gea; Antonio Valencia, Chris Smalling, Marcos Rojo, Matteo Darmian; Marouane Fellaini; Nemanja Matić, Paul Pogba, Jesse Lingard; Anthony Martial y Romelu Lukaku.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Eliaquim Mangala, Danilo; Fernandinho, Yaya Touré, Kevin De Bruyne; Raheem Sterling y Sergio Agüero y Gabriel Jesús.

Manchester United vs Manchester City | La previa

El derbi de este domingo entre el Manchester United y el Manchester City copa todas las portadas en Inglaterra por la situación de ambos conjuntos en la tabla, ya que una victoria acercaría a los ‘Diablos Rojos’ al liderato, mientras que para los ‘Citizens’ significaría, prácticamente, la sentencia al campeonato.

El partido será el tercer enfrentamiento en la Premier League entre Pep Guardiola y José Mourinho al mando de City y United, respectivamente, con un balance de una victoria para los de Pep (1-2) y un empate (0-0).

Pese a ello, Mourinho sí consiguió batir al español en la Copa de la Liga (EFL Cup) del año pasado, cuando un gol de Juan Mata le dio el triunfo y la clasificación a cuartos de final, en una competición que el United acabaría ganando.

La clasificación refleja que el City es líder indiscutible con ocho puntos de ventaja sobre el United y once sobre el Chelsea, por lo que una victoria de los azules les dejaría el título en bandeja.

Sin embargo, si los ‘Red Devils’, que solo han vencido una vez al Manchester City en Old Trafford en los últimos seis choques, consiguieran los tres puntos, romperían la condición de invictos de los de Guardiola en la Premier y recortarían distancias para volver a creer que el título no es imposible.

Guardiola decidió dar descanso a sus jugadores más importantes en la derrota (2-1) en Champions League ante el Shakhtar Donetsk, por lo que es de esperar que jugadores como Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Kevin De Bruyne o Raheem Sterling recuperen la titularidad.

También estará sobre el campo el español David Silva, que sufrió problemas físicos en la pasada jornada de liga y no viajó a Ucrania para el choque de Champions League.

“Va a jugar. El médico me ha dicho que está bien, así que va a jugar”, explicó Guardiola.

Por parte del Manchester United, Mourinho no podrá contar con Paul Pogba, expulsado la jornada pasada ante el Arsenal, pero sí se espera que Anthony Martial y Ashley Young, que no fueron de la partida en Champions ante el CSKA de Moscú (2-1), vuelvan al once inicial.