Manchester United vs. Huddersfield EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 37 de la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del John Smith’s Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Manchester United vs Huddersfield Town por la trigésimo séptima jornada de la Premier League, la cual tendrá lugar este domingo 5 de mayo a las 8.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Manchester United continuará con su lucha por alcanzar un cupo para la próxima edición de la Champions League, de la que se fue en cuartos de final esta temporada tras ser eliminado por Barcelona. Los ‘Red Devils’ pelean ese objetivo con Tottenham, Chelsea y Arsenal.

Por el momento, Manchester United se ubica en el sexto casillero con 65 puntos, por debajo de Tottenham (3° con 70) (que perdió ante Bournemouth), Chelsea (4° con 68) y Arsenal (5° con 66), que deberán jugar su partido este domingo.

Manchester United vs. Huddersfield: probables alineaciones

Huddersfield: Joel Coleman, Thomas Smith, Christopher Schindler, Terence Kongolo, Eric Durm, Jonathan Hogg, Jonathan Bacuna, Isaac Mbenza, Aaron Mooy, Chris Lowe y Karlan Ahearne-Grant,

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Viktor Lindelof, Phil Jones, Luke Shaw, Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba, Juan Mata, Marcus Rashford y Anthony Martial.

Manchester United vs. Huddersfield: Minuto a minuto

Así las cosas, Manchester United debe quedar entre los cuatro primeros equipos de la tabla de posiciones de la Premier League para clasificar al torneo de clubes más importante del ‘Viejo Continente’. De lo contrario, los ‘Red Devils’ deberán conformarse con estar en la Europa League.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, confirmó este viernes en rueda de prensa que David De Gea mantendrá la titularidad en el partido de Premier League ante el Huddersfield Town.

El español ha estado en el punto de mira tras las malas actuaciones ante el Barcelona, el Manchester City y el Chelsea, donde el gol del empate de Marcos Alonso vino precedido por un error suyo en un bloqueo.

Ni Eric Bailly ni el meta argentino Sergio Romero podrán estar en el duelo contra el Huddersfield, mientras que Paul Pogba, Romelu Lukaku y Jesse Lingard son duda y se perdieron el entrenamiento de hace algunos días.

Huddersfield Town ha tenido una participación para el olvido en la liga inglesa. ‘The Terriers’ (ya descendidoS y en el último lugar con 14 puntos) registraS apenas tres victorias, cinco empates y 28 derrotas, a falta de dos jornadas para el cierre del certamen.

Manchester United vs. Huddersfield: Horarios en el mundo

México – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Perú – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Chile – 9:00 a.m.

Paraguay – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

España – 5:00 p.m.