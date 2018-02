Manchester United ganó 2-0 a Huddersfield Town con gol de Alexis Sánchez

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el Manchester United vs Huddersfield Town por la fecha 26 de la Premier League en Old Trafford. El equipo de Jose Mourinho quiere recuperarse de su última caída y buscará la victoria en casa ante uno de los equipos que pelea por no descender. El partido es hoy desde las 10:00 am. (hora peruana) por la señal de DorecTV Sports.

Manchester United vs Huddersfield Town | minuto a minuto

Min 1 ¡Inicia el partido en Old Trafford!

Min 4 El equipo de Mourinho empieza a tomar el protagonismo en el campo.

Min 10 Gran jugada personal de Alexis Sánchez, pero no basta para llegar al gol.

Min 16 Tiro libre para Huddersfiels Town.

Min 20 Manchester United continúa proponiendo, pero no concreta.

Min 23 Amarilla para Billing. El danés le entró muy fuerte a Marcos Rojo en la mitad de la cancha.

Min 30 No se rompe el cero en Old Trafford.

Min 38 Alexis Sánchez se muestra participativo.

Min 40 Recta final del primer tiempo.

Min 43 Huddersfield Town comete muchos errores. La visita no logra mantener el balón y lo pierde constantemente.

Min 44 Primera llegada de los visitantes. Depoitre no logró conectar un centro y Smalling envió el balón al córner.

Min 45 ¡Final del primer tiempo!

Min 46 ¡Inicia del segundo tiempo! Manchester United busca la victoria para acortar distancia del City.

Min 50 El partido agarra la misma tendencia del primer tiempo. Manchester United se adueña del balón.

Min 54 ¡GOOOL! Manchester United Lukaku convirtió tras buen centro de Juan Mata.

Min 58 Amarilla para Hogg.

Min 60 Segundo cambio en Huddersfield. Entra Hefele y sale Schindler por un golpe.

Min 63 El United tiene contra las cuerdas Huddersfield. Los diablos rojos apretan al visitante contra su área.

Min 69 ¡GOOOL! Alexis Sánchez anota el 2-0 de penal y el primero con la camiseta de Manchester United.

Min 70 Modificación en Manchester United. Salió Mata y entro Rashford.

Min 74 Cambio en el equipo de Mourinho. Entra Martial y sale Lukaku muy aplaudido por los hinchas de los diablos rojos.

Min 85 Entramos a la recta final del partido.

Min 90 Tres minutos más.

Min 90’+3 ¡Final del partido en Old Traffor! Con gol de Alexis Sánchez, Manchester Untied venció 2-0 a Huddersfield Town.

Manchester United vs Huddersfield Town | alineaciones

Así formarán Manchester United vs Huddersfield Town por la Premier League | Foto: soccerway

Manchester United: David de Gea, Valencia, Rojo, Smalling, Shaw, Mata, Matic, Lingard, McTominay, Sánchez y Lukaku.

Huddersfield Town: Lössl, Jorgensen, Schidler, Kongolo, Smith, Hadergjonaj, van La Parra, Hogg, Billing, Depoitre y Quaner.

Estadio: Old Trafford.

Hora: 10:00 am. (hora peruana).

Árbitro: Stuart Attwell.

Manchester United vs Huddersfield Town | previa

El Tottenham Hotspur dio este miércoles el golpe definitivo al Manchester United y lo derrotó por un contundente 2-0, un resultado que, unido a la victoria del Manchester City sobre el West Bromwich Albion (3-0), deja la Premier League en bandeja a los de Pep Guardiola.

Después de cosechar dos empates consecutivos, uno en liga y otro en FA Cup, los ‘Spurs’ necesitaban un triunfo reparador que les permitiera seguir en la lucha por la cuarta plaza y distanciarse todavía más de sus vecinos del Arsenal, que el martes sorpresivamente se inclinaron en Swansea (3-1).

Para ello, Mauricio Pochettino introdujo dos modificaciones con respecto al equipo que empató en Southampton: Eriksen y Trippier ingresaron por Sissoko y Aurier. Minutos antes de dar a conocer el ‘once’, el equipo londinense informó del fichaje del brasileño Lucas Moura procedente del PSG: más pólvora para un ataque que ya cuenta con Kane, Son, Alli, Llorente, Eriksen o Lamela.

En la visita, un solo cambio, el conocido de Alexis Sánchez, quien, tras debutar el pasado viernes en FA Cup, hizo su debut en Premier League con sus nuevos colores tras su llegada procedente del Arsenal.

El chileno, que ocupó la plaza del recién renovado Mata, formó en la punta del ataque de los ‘Diablos Rojos’ junto a Lukaku, Lingard y Martial.