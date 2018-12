Manchester United vs Fulham EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Manchester United vs Fulham FC por la décimo sexta fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 8 de diciembre a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Con cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en la Premier League, los Diablos Rojos están en la necesidad de tumbarse al colero de la liga inglesa para seguir soñando con una clasificación internacional. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Hace poco más de un mes se registró el último triunfo de Manchester United en la Premier League. Fue el 3 de noviembre de ante Bournemouth. Y después, tres puntos de 12 posibles es el registro del equipo de Jose Mourinho que vive una crisis deportiva y que puede salir de ella ante el colero Fulham o agravarla.

Fulham, en tanto, está en la imperiosa necesidad de ganarle a Manchester United para poder dejar el último lugar de la tabla de posiciones y empezar a pelear por la permanencia. Los de Craven Cottage están motivados porque desde la llegada de Claudio Ranieri han podido sumar 4 de nueve puntos posibles.

Las novedades en Manchester United giran en torno a los cambios que realizaría Jose Mourinho que podría darle lugar a Antonio Valencia y a Ashley Young en el equipo titular.

Manchester United vs. Fulham: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Young; Matic, Herrera; Mata, Pogba, Rashford; Lukaku.

Fulham: Rico; Christie, Odoi, Mawson, Le Marchand; Chambers, Seri; Schurrle, Cairney, Sessegnon; Mitrovic.