Manchester United vs Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO desde Old Trafford por la Premier League

El Old Trafford albergará EN VIVO el partido Manchester United vs Chelsea, que podrás seguirlo EN DIRECTO este domingo 28 de abril a partir de las 10.30 am por la jornada 36 de la Premier League. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

‘Red Devils’ y ‘Blues’ afrontan un duelo clave por obtener un cupo a la próxima edición de la Champions League.

Hay cuatro equipos peleando palmo a palmo por un cupo disponible la la próxima Liga de Campeones, dos de ellos son Manchester United y Chelsea, clubes que no llegan a este duelo en su mejor momento.

Manchester United vs Chelsea | Alineaciones

Manchester United: David de Gea, Ashley Young, Matteo Darmian, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Marcus Rashford.

Chelsea: Kepa, David Luiz, Azpilicueta, Emerson, A. Christensen, Jorginho, Kanté, R. Loftus-Cheek, Gonzalo Higuaín, Eden Hazard, Hudson-Odoi.

Manchester United vs Chelsea | La previa

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer han caído en un bache de resultados, luego de su derrota en el derbi frente al City y antes, habían caído por 4-0 en campo del Everton, sin contar con la eliminación de la Champios ante el Barcelona.

Manchester United urge levantar el nivel para mantener vivas sus opciones europeas. En este momento, los ‘Red Devils’ marchan en la sexta casilla con 64 puntos.

Para darse una idea de lucha por los puestos de Champions, Tottenham, tercer clasificado, cuenta con 70 puntos, Chelsea tiene 67, Arsenal 66 y United 64. La pelea está centrada solo entre estos clubes, teniendo en cuenta que el Liverpool y City tienen asegurado su boleto.

Chelsea viene de empatar 2-2 en casa ante el Burnley y antes cayó frente al Liverpool por 2-0. Los ‘Blues’ todavía tienen una carta bajo la manga: están en plena carrera por la Europa League (semifinales) y alcanzar el título también les da un lugar en la próxima edición de Liga de Campeones.

Manchester United vs Chelsea | Horarios en el mundo