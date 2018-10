Manchester United vs Chelsea EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Stamford Bridge en Londres, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Manchester United vs Chelsea por la novena fecha de la Premier League, la cual se realizará este sábado 20 de octubre a las 6.30 am (hora peruana), el partido se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como diversos servicios de streaming.

José Mourinho mirará de frente al abismo este sábado (11:30 GMT) cuando su Manchester United visite Stamford Bridge, antigua casa del portugués, para medirse al Chelsea en la novena jornada de la Premier League.

El duelo entre ‘Mou’ y Maurizio Sarri atrae toda la atención por las consecuencias que puede deparar en el futuro del Manchester United el partido.

Después de salvarse sobre la bocina ante el Newcastle United, remontando un 0-2 adverso gracias a un gol del chileno Alexis Sánchez en el descuento, los ‘Diablos Rojos’ vivirán otra prueba de fuego en un escenario mucho más complicado.

Manchester United vs Chelsea | Alineaciones

Manchester United: por confirmar

Chelsea: por confirmar

Manchester United vs Chelsea | La Previa

El año pasado el United ya perdió en Stamford Bridge aunque lo hicieron con la seguridad de estar mejor colocados en la tabla y tener aún la esperanza de alcanzar a un Manchester City que comenzaba a despuntar.

A estas mimas alturas, la campaña pasada el United contaba con siete puntos más, mientras que el Chelsea acumulaba siete puntos menos que ahora. La situación se ha invertido y es Mourinho el discutido, sabiendo que de caer en Londres, el cerco de su despido se estrecharía un poco más.

Para arrancar una victoria, la prioridad de Mou puede ser secar a Eden Hazard, el goleador de la competición, con ocho tantos. Para ello, el año pasado recurrió a un marcaje al hombre con la figura de Ander Herrera. El español está teniendo menos protagonismo esta temporada y unos problemas físicos le podrían apartar del encuentro, por lo que las opciones del centro del campo rojo se reducen a Paul Pogba, Nemanja Matic y Fred.

Arriba no sorprenderá Mourinho y Marcus Rashford y Romelu Lukaku, ambos goleadores en el parón de selecciones, tendrán su hueco en el once inicial.

La defensa, gran punto débil del United de Mourinho, estará cubierta por Chris Smalling y Victor Lindelof, con Eric Bailly marcado tras la horrorosa primera parte contra el Newcastle.

En el otro bando, Sarri se relame pensando en un partido en el que dispondrá de la posesión y jugadores en su punto álgido como Jorginho y Hazard.

El buen momento de Ross Barkley y la confianza en Olivier Giroud les reservará una posición en el once, en detrimento de figuras como Álvaro Morata, que esperará su oportunidad en la segunda parte, y Cesc Fábregas.

De ganar el Chelsea, el United se quedaría a diez puntos de los ‘Blues’ con 29 partidos aún por disputarse.

Aunque los focos apunten a Londres, equipos como el Manchester City y el Liverpool tratarán de aprovechar la batalla en Stamford Bridge para sacar beneficio propio.

Los de Pep Guardiola reciben en casa (sábado, 14:00) al Burnley y de ganar, y no hacerlo el Chelsea, serían líderes en solitario de la competición. En caso de que perdieran los de Sarri, un empate podría valerles, pero dependerían de terceros.