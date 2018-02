Manchester United vs Chelsea EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del mítico estadio Old Trafford, no te pierdas ningún minuto de uno de los partidos más emocionante de este fin de semana, que verá medirse a dos clásicos del fútbol inglés; Manchester United vs Chelsea, por la fecha 28 de la Premier League, encuentro que tendrá lugar mañana, domingo 25 de febrero, a partir de las 09:05horas (hora peruana). El partido será transmitido por la señal de ESPN 2.

Manchester United vs Chelsea | Alineaciones

Manchester United: por confirmar

Chelsea: por confirmar

Árbitro: Martin Atkinson

Asistentes: Lee Betts, Simon Bennett

Cuarto hombre: Andre Marriner

Manchester United vs Chelsea | La Previa

El Manchester United y el Chelsea revivirán un clásico del fútbol inglés este domingo, cuando pelearán por mantener la estela del Manchester City en la jornada 28 de Premier League, en tanto que los líderes tratarán de amarrar ante el Arsenal su primer título de la temporada en Wembley.

El partidazo de Old Trafford llega en mitad de los cruces de octavos de final de la Champions League, con Manchester United habiendo empatado a cero contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y el Chelsea, que sacó un 1-1 en la visita del Barcelona en Stamford Bridge.

Para los ‘Blues’, cuartos con 52 puntos, este encuentro tiene una importancia especial, ya que puede servir como primera prueba para el futuro encuentro ante el Barcelona en el Camp Nou, en el que los muchachos de Antonio Conte necesitarán anotar, sí o sí, para pasar la eliminatoria.

Tras el dibujo defensivo mostrado en Stamford Bridge, con Eden Hazard como única referencia arriba, Conte, que no puede contar por lesión con Ross Barkley, Tiemoue Bakayoko y David Luiz, puede poner a prueba un esquema con un delantero, ya sea Álvaro Morata u Olivier Giroud, ante un equipo del que se espera que lleve la iniciativa, al igual que el Barcelona.

“Tres puntos son muy importantes tanto para nosotros como para el United. La carrera por una plaza en la Champions está abierta. Tenemos que prestar atención porque en esta carrera hay grandes equipos y alguno se tiene que quedar fuera”, explicó Conte.

Las urgencias también aprietan a los ‘Diablos Rojos’, segundos con 56 unidades, debido a la pobre imagen ofrecida en su compromiso europeo cuando, de no ser por la excelsa actuación de David de Gea, pudieron haber salido goleados del Pizjuán.

El excesivo conservadurismo de José Mourinho en la ida de la eliminatoria ha puesto sobre la mesa la escasa ambición de un equipo que antaño salía avasallar en Europa y que, ya en la competición doméstica, tendrá la oportunidad de redimirse en su propio estadio y ante un rival histórico como el Chelsea.