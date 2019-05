Manchester United vs. Cardiff EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 38 de la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford no dejes de ver el encuentro entre Manchester United vs Cardiff Citty por la trigésimo octava fecha de la Premier League, el mismo que se llevará a cabo este domingo 12 de mayo a las 9.00 am (hora peruana), cotejo se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

DirecTV Sports transmite este duelo para Sudamérica (Brasil por ESPN). En México y Centroamérica vía Sky HD. En Francia por RMC Sport 3. En Italia y Reino Unido por Sky Sport. Japón vía DAZN. En España por Movistar+. En Estados Unidos vía USA Network. Streaming por TalkSport Radio World, Cardiff City TV y MUTV App.

Manchester United y Cardiff City cierran su participación en la actual temporada, sin objetivos pendientes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer concluyen su campaña a todo nivel este domingo, sin opciones de alcanzar la Champions League y con el premio consuelo de la Europa League.

Manchester United igualó la jornada pasada ante el descendido Huddersfield Town (1-1) y ello los dejó fuera de la lucha por un lugar en el principal torneo de clubes europeo.

La situación del Cardiff es similar en cuando a objetivos a pelear en la última fecha. Los galeses fracasaron en su intento de evitar el descenso y ahora deben volver a la Championship League.

Manchester United vs. Cardiff – alineaciones probables

Manchester United: David de Gea, A. Young, P. Jones, Victor Lindelöf, L. Shaw, Juan Mata, N. Matić, P. Pogba, S. McTominay, Alexis Sánchez, M. Rashford.

Cardiff: N. Etheridge, L. Peltier, B. Écuélé Manga, S. Morrison, J. Bennett, A. Gunnarsson, B. Reid, Josh Murphy, Víctor Camarasa, D. Ward, N. Mendez-Laing.

Manchester United vs. Cardiff – Horarios en el mundo

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania