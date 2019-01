Manchester United vs Brighton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Old Trafford no te pierdas ninguna de las incidencias del partido entre Manchester United vs Brighton & Hove Albion por vigésimo tercera fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este sábado 19 de enero a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como para diversos servicios de transmisión vía streaming.

La transmisión de este match está a cargo de DirecTV Sports para Sudamérica, excepto Brasil que lo verá por ESPN y Bolivia por Tigo Sports. En México y Centroamérica por Sky HD. En Francia vía RMC Sport. En Estados Unidos por CNBC, Universo, Telemundo Deportes y SiriusXM FC. En Reino Unido vía Talksport 2 Radio. Streaming internacional HD vía MUTV App.

Manchester United busca prolongar su camino victorioso bajo el mando de Ole Gunnar Solskjaer, quien desde que llegó al club de los ‘Red Devils’, ha obtenido 15 puntos de 15 en disputa en la Premier League.

El último fue un golpe de autoridad, frente al Tottenham de Mauricio Pochettino, en Wembley, donde venció por 0-1, gol de Marcus Rashford, y con una notable actuación del golero español David De Gea.

Ubicado en la sexta casilla con 41 puntos, empatado con el Arsenal, y a 16 de la punta, el Manchester United espera dar un paso más en su objetivo primario de meterse en zona de Champions League.

Brighton Hove Albion, que dirige el irlandés Chris Hughton, viene de caer en casa ante el Liverpool (0-1, gol de Mohamed Salah), y es décimo tercero en la Premier League con 26 unidades.

Manchester United vs. Brighton – alineaciones probables

Manchester United: David de Gea, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Nenmanja Matić, Ander Herrera, Paul Pogba, Jesse Lingard, Anthony Martial, Marcus Rashford

Brighton: David Button, Gaetan Bong, Shane Duffy, Lewis Dunk, Martín Montoya, Dale Stephens, Pascal Groß, Davy Pröpper, Solomon March, Glenn Murray, Jurgen Locadia.

Manchester United vs. Brighton – horarios en el mundo

09:00 horas en México

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

13:00 horas en Brasil

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:00 horas en Catar y Arabia Saudita

23:00 horas del en China

00:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur.