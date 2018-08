EN VIVO: Manchester United 0-0 Brighton por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del American Express Community Stadium no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre Manchester United vs Brighton & Hove Albion por la fecha 2 de la Premier League, la cual se estará llevando a cabo este domingo 19 de agosto a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN Sur.

Tras el triunfo de 2-1 ante Leicester City, el Manchester United llega a la segunda jornada con mucha más confianza para continuar con la temporada y buscará sacar provecho de un Brighton que viene de caer 2-0 ante el Watford.

El Brighton & Hove Albion saldrá con la intención de hacer respetar la casa, más aún al contar con su máximo referente en el ataque, Pascal Gross, el elemento que podría darles a las ‘gaviotas’ la chance tentar por un triunfo.

Manchester United vs Brighton | Minuto a Minuto





Manchester United vs Brighton | La Previa

Por otro lado, los ‘red devils’ llegarán al encuentro con Brighton con bajas importantes por lesión como son Ander Herrer, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Nemanja Matic, Diogo Dalot, Sergio Romero, Phil Jones y Jesse Lingard. Sin embargo, el belga Romelu Lukaku irá desde el arranque.

El objetivo del Manchester United de José Mourinho en esta temporada 2018-2019 de la Premier League es clave, ya que los ‘red devils’ quieren plantar cara el Manchester City y ganarlo todo, así como también conseguir una mejor actuación en la próxima Champions League, una que supere lo decepcionante que fue la anterior.

Manchester United vs Brighton | Posibles Alineaciones

Brighton & Hove Albion: Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Bernardo; Jahanbakhsh, Stephens, Bissouma, March; Gross y Murray.

Manchester United: De Gea; Young, Bailly, Lindelof, Shaw; Fred, Andreas Pereira, Pogba, Mata; Alexis Sánchez y Lukaku.