Manchester United vs Bournemouth EN VIVO ONLINE por la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Dean Court no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Manchester United vs Bournemouth por la fecha 11 de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 3 de noviembre a las 7.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversas alternativas de servicios de streaming.

La ciudad de Bournemouth recibirá el choque entre ‘Red devils’ y ‘Cerezas’, que pelean por puestos de clasificación a torneos internacionales. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que abrirá la jornada sabatina.

Antes de pensar en el duelo por la Champions League ante Juventus, Manchester United deberá concentrarse en la liga local y buscará los tres puntos que lo acerquen a los primeros lugares. El elenco dirigido por José Mourinho irá por su segunda victoria consecutiva tras su triunfo sobre Everton.

Manchester United vs Bournemouth | probables alineaciones

Bournemouth: Asmir Begovic, Simon Francis, Steve Cook, Nathan Aké, Adam Smith, Lewis Cook, Jefferson Lerma, Charlie Daniels, David Brooks, Callum Wilson y Ryan Fraser.

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelof, Luke Shaw, Fred, Nemanja Matic, Paul Pogba, Juan Mata, Marcus Rashford y Anthony Martial.

Manchester United vs Bournemouth | La Previa

Con 17 puntos, Manchester United aparece en la octava posición, a nueve del líder y tradicional rival, Manchester City. En la previa, el estratega de los ‘Red devils’, el portugués Mourinho, habló sobre su próximo rival.

“Su historia no me sorprende. Han tenido estabilidad como equipo en la Premier League y ahora quieren más. Están luchando por esas posiciones de la Europa League, justo por debajo top 4, que es un objetivo difícil para cualquier equipo”, afirmó el popular ‘Mou’.

Bournemouth ha sorprendido en lo que va de la temporada en la Premier League. El elenco comandado por Eddie Howe ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y se ubica en la sexta posición, con 20 unidades.