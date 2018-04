Manchester United vs Arsenal EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde Old Trafford no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Manchester United vs Arsenal por la fecha 36 de la Premier League la cual se llevará a cabo este domingo 29 de abril a las 10.30 am (hora peruana), y que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Manchester United vs Arsenal | Alineaciones

Manchester United: por confirmar

Arsenal: por confirmar

Manchester United vs Arsenal | Posibles Alineaciones

Arsene Wenger, técnico del Arsenal los últimos 22 años, se despedirá este domingo del Teatro de los Sueños, cuando el Arsenal, ya sin nada en juego, visite Old Trafford para medirse al Manchester United en la 35ª jornada de la Premier League.

El duelo entre ‘Gunners’ y ‘Diablos Rojos’ se decidirá el domingo, animado por la despedida de Wenger, puesto que con el título decidido y las posiciones a las competiciones europeas más que determinadas, la tensión competitiva es menor que lo que se presupone en un encuentro de esta categoría.

Además, el Arsenal afronta la visita al norte de Inglaterra en mitad de la eliminatoria de semifinales de la Liga Europa, de la que precisamente el United es vigente campeón, ante el Atlético de Madrid.

Los de Highbury empataron a uno en Londres por lo que están obligados a marcar en Madrid si quieren pasar de ronda.

La importancia del título, última oportunidad de Wenger de tocar plata en Europa, puede provocar que varios hombres importantes que fueron de la partida este jueves descansen, como sería el caso del goleador Alexander Lacazatte, Mesut Özil y Jack Wilshere.

El que sí podrá estar será Pierre-Emerick Aubameyang, quien, al no poder disputar la Liga Europa por haberla jugado con el Borussia Dortmund, centra sus esfuerzos en la competición doméstica.

El Arsenal es sexto, con 57 puntos, cinco por encima del Burnley, pero sin la preocupación de que los de Sean Dyche les cojan, ya que, al disputar la final de la FA CupChelsea y United, el séptimo clasificado irá a Europa.

Por su parte, los de José Mourinho, con la liga ya perdida, pugnan por asegurar la segunda plaza, donde aventajan en tres puntos al Liverpool.