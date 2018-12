Premier League: Manchester United elige Ole Gunnar Solskjaer como técnico interino

Luego que se diera a conocer la salida de José Mourinho como entrenador del Manchester United, la dirigencia de los ‘Red Devils’ ha designado como preparador interino al noruego Ole Gunnar Solskjaer, hasta que los de Old Trafford.

El club del norte de Inglaterra decidió ayer rescindir el contrato del técnico portugués con efecto inmediato tras la pobre actuación del equipo desde el comienzo de esta campaña en agosto.

Mourinho, de 55 años, conquistó una Europa League y una Copa de la Liga en su primera temporada con los ‘Diablos Rojos’, pero en su segunda campaña se quedó en blanco, siendo subcampeón de la Premier League, a 19 puntos del líder.

“El Manchester United está en mi corazón y es magnífico poder volver aquí como entrenador. Estoy deseando trabajar con el talentoso equipo que tenemos, con la plantilla y todos en el club”, declaró Solskjaer en la web de los “diablos rojos”, en los que ya militó como jugador durante once temporadas (1996-2007).

El hasta ahora técnico del Molde noruego, de 45 años, formará equipo técnico con Mike Phelan, Kieran McKenna y el también ex jugador del Manchester UnitedMichael Carrick.

“Ole es una leyenda del club con enorme experiencia, tanto sobre el campo como en el papel de entrenador. Su historia en el Manchester United significa que vive y respira la cultura de este equipo y estamos todos encantados de tenerle”, aportó el vicepresidente, Ed Woodward.

El primer test para Solskjaer será el partido de la Premier League de este sábado ante el Cardiff City, al que ya dirigió entre enero y septiembre de 2014 y con el que solo ganó nueve de los 30 choques disputados durante ese periodo.

Como jugador de Manchester United, el exdelantero noruego logró seis títulos de liga y anotó 126 goles en 366 partidos, uno de ellos en la final de la Liga de Campeones que los “diablos rojos”, entrenados entonces por Alex Ferguson, ganaron al Bayern Múnich.

Tras su retirada, tomó la riendas del equipo sub-23 del Manchester United durante cuatro temporadas, del que dio el salto en 2011 al Molde, con el que alzó dos títulos.

En este sentido, el técnico interino del Manchester United regresará a ese club noruego el próximo mayo, cuando Old Trafford espera tener ya a su futuro entrenador.

“Estamos encantados de poder cederles a Ole Gunnar, les deseamos a los dos los mayores éxitos”, señaló en un comunicado el director ejecutivo del Molde, Oystein Neerland.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC