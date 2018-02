Manchester United: Mourinho y sus criticas a la tranquilidad de Old Trafford

El técnico de Manchester United, José Mourinho, ha criticado el ambiente “tranquilo y con poco entusiasmo” de Old Trafford, asegurando que no es comparable con el de Fratton Park, estadio del Portsmouth, equipo de la League One, tercera división inglesa.

Esta no es la primera vez que el entrenador portugués se queja públicamente del ambiente en el ‘Teatro de los sueños’ y a comienzos de temporada rehusó reunirse con miembros de la Asociación de Seguidores del Manchester United (Manchester United Supporters Trust, MUST) para tratar el tema.

“No puedo reunirme con un cuarto de los habitantes del planeta. Un cuarto del mundo es del Manchester United y no tengo tiempo para verlos a todos”, dijo entonces.

En unas declaraciones que recogió este domingo Sky Sports, Mourinho afirmó que el ambiente en casa es “bastante tranquilo y no hay mucho entusiasmo”, aunque a los futbolistas “les gusta jugar” en Old Trafford.

Preguntado por el chileno Alexis Sánchez, fichaje estrella del club en enero, el luso dijo: “Ha jugado sólo tres (partidos) y uno en Old Trafford y creo que nuestro estadio, pese a ser tranquilo, el césped está bien y a los jugadores les gusta”.

“No es Portsmouth. Recuerdo Portsmouth, un estadio pequeño, pero con un ambiente increíble. Aquí el ambiente es bastante tranquilo y no hay mucho entusiasmo, pero a los futbolistas les gusta jugar aquí”, respondió al ser cuestionado por sus cometarios.

EFE