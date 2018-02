Manchester United: José Mourinho se refiere a la posible salida de Pual Pogba

José Mourinho ha asegurado este viernes que los rumores sobre la posible salida del francés Paul Pogba del Manchester United el próximo verano son “mentira”.

Los medios británicos han especulado en las últimas semanas sobre el estado anímico de Pogba en Old Trafford por la posición en la que le hace jugar Mourinho, al tiempo que han vinculado al futbolista galo con un traspaso al Real Madrid cuando se abra el mercado de fichajes veraniego.

“Creo que cuando se dice especulaciones se debe decir, en realidad, mentiras. Puedo hablar sin ningún problema en nombre de Paul; y él acepta que no ha estado a su mejor nivel en los últimos partidos, pero eso es todo”, declaró hoy el entrenador portugués del United.

“Es una gran mentira eso de que nuestra relación no es buena. Es otra gran mentira eso de que no nos hablamos, y es una mentira grande también cuando se dice que no está contento con la posición en la que juega ni con la dinámica del equipo”, apuntó.

“El equipo le necesita cuando está a su mejor nivel y cuando no lo está. Es un comentario objetivo decir que no ha estado bien últimamente, pero no hay más historias”, afirmó, visiblemente descontento, Mourinho en rueda de prensa.

El técnico luso reconoció que Pogba prefiere jugar en el costado izquierdo en una línea de tres centrocampistas en un sistema 4-3-3 en lugar de hacer de volante defensivo en un 4-2-3-1.

“Es ridículo hablar de su posición. Me gustaría que viniera alguien y me dijera en qué puesto jugó en el último encuentro contra el Newcastle (derrota 1-0). Jugamos con Matic en el centro, Lingard en la derecha y Pogba a la izquierda”, explicó.

“¿Saben cuál es el sistema favorito de Paul? El 4-3-3. ¿Saben cuál es la posición favorita de Paul en el 4-3-3? A la izquierda. A algunos de los comentaristas deportivos en este país les pagan millones, así que les pido que no digan más mierdas”, sentenció Mourinho. EFE