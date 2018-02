Manchester United: José Mourinho niega interés en fichar delanteros

Con la llegada de Alexis Sánchez y la presencia de otros delanteros de jerarquía, Manchester United está más que completo en su línea de ataque o, al menos, así lo siente su entrenador, José Mourinho, quien ha recalcado su decisión de no fichar más atacantes en el siguiente mercado de fichajes.

De esta manera, el técnico portugués negó la posibilidad de traer a tienda de los “red devils” nombres como los de Gareth Bale o Cristiano Ronaldo, los cuales sonaron fuerte como interés de Mourinho.

“Por eso es por lo que digo que es malo para ustedes porque les gusta escribir sobre estas cosas, especialmente, en verano. No quiero jugadores de ataque, así que no hablo de delanteros que pueden venir porque aquí no va a venir nadie” manifestó Mourinho.

Y agregó José Mourinho sobre sus atacantes: “Tenemos a Alexis, Lukaku, Martial y Rashford. Rashford puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, exactamente igual que Alexis. Salvo Lukaku, todos ellos pueden jugar por detrás como segundo delantero”.