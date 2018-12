Manchester United: Mourinho interesado en estrella del Liverpool

Manchester United no atraviesa por su mejor momento en la Premier League 2018-2019, no consiguen despuntar en la tabla, como tampoco mostrar un juego contundente que antaño los caracterizó. Lo cierto es que el técnico de los ‘Red Devils’, José Mourinho, piensa en nuevos fichajes y, de momento, ya se conoce a uno de estos que podría arribar a Old Trafford en el mercado de invierno.

Según publicó este lunes el diario Manchester Evening News, Mourinho quiere abordar el fichaje del delantero suizo del Liverpool, Xherdan Shaqiri, uno de los jugadores que más está dando que hablar en la campaña ‘Red’, que incluye el liderato de la Premier League y la clasificación a octavos de Champions League.

Shaqiri está siendo vital en el esquema de Jürgen Klopp, a pesar que no es titular indiscutible. Incluso, fue el héroe en la victoria del Liverpool sobre Manchester United, en el clásico inglés, jugado el domingo pasado, marcando 2 goles, pero salió desde el banco.

José Mourinho lo quiere en su equipo y ahora veremos si es capaz de convencer a un Shaqiri que llegó al conjunto ‘Red’ a comienzos de temporada por una suma de 13 millones de euros, desde el Stoke City.

El rendimiento del suizo ha sido brutal y no se descarta que la dirigencia del Liverpool decida reajustar su contrato para evitar una posible fuga.

Manchester United marcha en la sexta casilla de la Premier con 26 puntos, a 19 del líder Liverpool, y logró clasificar a octavos de la Champions como segundo del grupo H.