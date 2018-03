Manchester United: “Fue un resultado perfecto”

Este fin de semana se vio el partido más interesante de la fecha 30 de la Premier League, donde Manchester United venció por 2-1 al Liverpool con un doblete de Marcus Rashford. La victoria encontró aun motivado José Mourinho se mostró muy complacido con el rendimiento de su plantilla que derrotó a los “reds” en Old Trafford.

En relación al accionar de sus dirigidos en la primera mitad, comentó: “Fue un resultado perfecto. Tres puntos, que son importantísimos, pero ¿una actuación perfecta? No iría tan lejos como para decir eso”.

Tras esto, Mourinho, explicó cómo se realizó la preparación para enfrentar al Liverpool que dirige Jürgen Klopp: “Les dimos opciones a los jugadores. Diferentes opciones. No soy del tipo de entrenador que dice: el jugador A pasa a B, B pasa a C, C pasa a D. A mis jugadores más bien los preparo para tomar buenas decisiones conforme vayan sintiendo el juego”.

Por otro lado, Mourinho habló sobre el disgusto de los hinchas cuando sacó del campo de juego a Marcus Rashford, autor del doblete de los “red devils”: “Los fans pueden hacer lo que quieran. No me molesta nada esa reacción. Pueden reaccionar contra mí, por las decisiones que tomo no hay ningún problema”.

Vale mencionar que tras la victoria de 2-1 sobre el Liverpool, Manchester United agrandó la distancia con los “reds” en la lucha por el segundo lugar de la Premier League ahora, los dirigidos por José Mourinho cuenta con 65 puntos, mientras que los muchachos de Klopp se quedan con 60 unidades.