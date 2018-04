Manchester United alista la salida de Paul Pogba

En su momento, Paul Pogba llegó al Manchester United no solo como una gran promesa a Old Trafford, sino también como el jugador más caro de ese entonces. Sin embargo, el romance terminó y el bajo rendimiento mostrado por el francés habría provocado que la dirigencia de los “red devils” ya estén planeando la salida del ex Juventus.

Cuando fue fichado por Manchester United, estos pagaron la suma de 120 millones de euros por Pogba, pero no fue lo que prometía, y ante la imposibilidad de pelear esta temporada por el título de la Premier League y la Champions, donde el francés no ha sido determinante, se trabaja ya en la salida de este y otros jugadores con miras al siguiente mercado de fichajes.

Vale recordar que el primero en salir fue Zlatan Ibrahimovic quien hoy milita en los LA Galaxy de la MLS. Paul Pogba sería el siguiente, pero el Manchester United estaría dispuesto a dejarlo ir con un monto no menor a los 100 millones de euros.

Otros que se encuentran en la lista negra sería el holandés Daley Blind, el italiano Matteo Darmian y el francés Anthony Martial. Por su parte, mucho suena el nombre de Robert Lewandowski, actualmente en el Bayern Munich de la Bundesliga, como uno de los nombres que interesa al técnico José Mourinho.