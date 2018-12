Manchester United: ¿Alexis Sánchez hizo apuesta por el despido de Mourinho?

En Inglaterra las noticias relacionadas a la salida del técnico José Mourinho del Manchester United no paran, así tampoco las informaciones sobre las reacciones del plantel de los ‘Red Devils’ tras el despido del portugués. Lo último es que el diario The Sun asegura que el chileno Alexis Sánchez habría hecho una apuesta con Marcos Rojo sobre el destino de ‘The Special One’ en Old Trafford.

Apenas se conoció la noticia, el delantero chileno escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de los jugadores dirigido al defensa argentino. “¡Te lo dije! Todo lo que hace falta es paciencia. Rojo, me debes 20.000 libras”, señala el medio inglés.

Alexis Sánchez estaba convencido de que José Mourinho no iba a permanecer más tiempo bajo el mando de Manchester United. El atacante dejó el mensaje desde Chile, lugar elegido para seguir con su proceso de rehabilitación.

Lo curioso del incidente, indica The Sun, es la confianza que el portugués sentía por Alexis Sánchez. El DT aprobó la llegada del jugador en el mercado de invierno de este año y le respaldó cuando fue criticado por los periodistas.

La prensa inglesa cuestionó la contratación de Alexis Sánchez por los números del delantero. En todo el año, bajo el mando de José Mourinho, disputó 30 partidos, marcó solo cuatro goles y dio siete asistencias.