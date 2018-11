Manchester City vs Southampton EN VIVO ONLINE por la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado el Etihad Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Manchester City vs Southampton por la fecha 11 de la Premier League, la cual se llevará a cabo este domingo 4 de noviembre a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN, así como en diversos servicios de streaming.

El duelo entre ‘Cityzens’ y ‘Saints’ abrirá la undécima jornada del fútbol inglés. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del cotejo que podría definir el liderato de la Premier League.

Tras la visita del Liverpool al Arsenal en Londres, el equipo de Guardiola está obligado a sumar un nuevo triunfo ante su público para mantenerse en la cima de la tabla del certamen británico.

Manchester City vs Southampton | Posibles alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva, Mahrez, Sterling, Aguero.

Southampton: McCarthy, Cedric, Stephens, Hoedt, Bertrand, Elyounoussi, Hojbjerg, Romeu, Lemina, Redmond, Ings.

Manchester City vs Southampton | La Previa

Manchester City registra 26 puntos como líder de la competición y pretender seguir invicto luego del desafío, en una temporada en la que solo ha cedido dos empates hasta el momento.

Southampton, en tanto, marcha decimosexto en la clasificación con solo siete unidades e intentará dar la sorpresa en campo del City, aunque solo una victoria lo respalde por ahora.

Manchester City vs Southampton | Horarios en el mundo

09:00 horas – México (Sky HD)

10:00 horas – Perú, Colombia, Ecuador (ESPN 2)

10:00 horas – Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) (Telemundo, NBC Sports Live)

11:00 horas – Bolivia, Venezuela (ESPN 2)

12:00 horas – Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay (ESPN 2)

12:00 horas – Brasil (ESPN Brasil)

15:00 horas – Reino Unido

16:00 horas – España (Movistar Liga de Campeones, Movistar+), Francia, Italia, Alemania