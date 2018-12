Manchester City vs Everton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Etihad Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Manchester City vs Everton FC por la décimo séptima fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este sábado 15 de diciembre a las 7.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Manchester City buscará otra victoria para tentar el liderato, que hoy le pertenece a Liverpool. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que abrirá la acción en la jornada de la Premier League.

Apenas separado por un punto por los ‘Reds’, Manchester City (41) recibirá a Everton. Y de conseguir una victoria, mezclada con un tropiezo de Liverpool en el clásico ante Manchester United, los ‘Citizens’ se habrán apoderado del primer lugar.

Manchester City vs Everton: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte, Fabian Delph. Bernardo Silva, Fernandinho, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Sergio Aguero y Raheem Sterling.

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, Michael Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Idrissa Gueye, André Gomes, Theo Walcott, Gylfi Sigurðsson, Bernard y Richarlison.

Manchester City vs Everton: La previa

Después de su primera derrota en la liga a manos de Chelsea y de la victoria contra Hoffenheim en la Champions League, Manchester City se presentará con las probables reapariciones de Kevin De Bruyne y Sergio Agüero tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Están “sin dolor”, aseguró Pep Guardiola.

“En mis dos partidos en casa contra el Everton jugamos muy bien. En el segundo hicimos una gran segunda parte para empatar. Estoy impresionado por lo bien que lo han hecho hasta ahora. Veremos cómo reaccionamos jugando después de un partido entre semana”, agregó el entrenador en conferencia de prensa.

Everton llegará a Manchester con la necesidad de volver al triunfo luego de tres jornadas. Los ‘Toffees’ (que contarán en la defensa con el colombiano Yerry Mina) marchan en el séptimo lugar, con 24 unidades.

Manchester City vs Everton: Horarios en el Mundo

Ecuador – 7:30 a.m.

Perú – 7:30 a.m.

Colombia – 7:30 a.m.

México – 6:30 a.m.

Bolivia – 8:30 a.m.

Chile – 9:30 a.m.

Argentina – 9:30 a.m.

Uruguay – 9:30 a.m.

Paraguay – 9:30 a.m.

España – 3:30 p.m.