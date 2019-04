Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 34 de la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el estadio Selhurst Park de Londres no te pierdas ninguna de las incidencias del encuentro entre Manchester City vs Crystal Palace por la trigésimo cuarta jornada de la Premier League, el mismo que se llevará a cabo este domingo 14 de abril a las 8.05 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

DIRECT TV Sports transmite este duelo en Sudamérica (Brasil por ESPN y Bolivia por Tigo Sports). En México, Centroamérica e Italia vía Sky HD. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar+. Estados Unidos vía Telemundo Deportes y NBC Sports Live. En Reino Unido por Sky Sports. Streaming internacional HD por Palace PlayerHD Live y TalkSport Radio World.

Manchester City intentará mantener su pelea por el primer lugar con el Liverpool, cuando visite este domingo al Crystal Palace. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Manchester City vs. Crystal Palace – alineaciones probables

Manchester City: Ederson, Danilo, Aymeric Laporte, John Stones, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Mahrez, Oleksandr Zinchenko, P. Foden, Leroy Sané, Gabriel Jesus.

Crystal Palace: Guaita, J. Tomkins, M. Kelly, P. van Aanholt, J. Schlupp, A. Wan-Bissaka, J. McArthur, A. Townsend, L. Milivojević, W. Zaha, M. Batshuayi.

Manchester City vs. Crystal Palace – La previa

El equipo de Pep Guardiola deberá marchar al campo del Crystal Palace en busca de una victoria que le permita sostener el paso con Liverpool en la punta de la Premier League.

La escuadra que dirige Roy Hodgson es uno de cuatro equipos que esta temporada ha podido ganarle a los ‘Citizens’, venciendo por 3-2 en el Etihad en diciembre pasado.

Además, el equipo londinense logró frenar la racha de 18 triunfos del Manchester City la campaña anterior. El propio Guardiola ha advertido antes que el Selhurst Park es una de las campos más complicados para llevarse una victoria.

Pep podría reservar algunos titulares de cara al partido contra el Tottenham por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League a jugarse el miércoles, en el Etihad Stadium. En la ida, los ‘Spurs’ ganaron por 1-0.

Crystal Palace, duodécimo en la clasificación con 39 puntos, viene de vencer en campo del Newcastle por 0-1, ahora espera dar el campanazo de la jornada.

Manchester City vs. Crystal Palace – horarios en el mundo

07:05 horas en México

08:05 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:05 horas en Venezuela, Bolivia

10:05 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:05 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:05 horas en Catar y Arabia Saudita

21:05 horas en China

22:05 horas en Japón y Corea del Sur