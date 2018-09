Manchester City vs Cardiff City EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Cardiff City Stadium no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre el Cardiff City FC vs Manchester City por la fecha 6 de la Premier League, la misma que se estaría realizando este sábado 22 de setiembre a las 9.00 am (hora peruana), partido que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

En la caza de los dos invictos está el Manchester City, que deberá recuperarse de su batacazo ante el Olympique de Lyon en el campo del Cardiff City ya con Pep Guardiola en el banquillo.

Suspendido en Europa, el técnico catalán dejó su sitio en el banquillo a Mikel Arteta, que tuvo que ver cómo su equipo naufragó ante un Lyon que explotó los continuos fallos en el centro del campo de los ingleses.

Tras no salir de inicio en Europa, Agüero podría volver a la titularidad y celebrar, de esta manera, su partido número 300 con la camiseta celeste después de anunciar este viernes su renovación hasta 2021.

Manchester City vs Cardiff City | Minuto a minuto

Manchester City vs Cardiff City | Posibles Alienaciones

Cardiff City: Etheridge; Ecuele Manga, Morrison, Sol Bamba, Bennett, Camarasa, Arterm Ralls, Hoilett, Ward, Reid.

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Gündogan, Fernandinho, Sterling, Silva, Sané, Agüero.

Manchester City vs Cardiff City | La Previa

En su debut de Champions League, el Manchester City mostró su peor versión al caer derrotado por el Olympique Lyon francés por 2-1, un duro golpe para el cuadro de Josep Guardiola, que por sanción no pudo dirigir en el Etihad Stadium, obligado a ver, impotente, la caída de su equipo desde uno de los palcos del estadio ‘ciudadano’.

En su regreso a la Premier League, el Manchester City visita al Cardiff City FC para buscar pasar la página que fue el trago amargo de la Champions y seguir en la pelea por lo primeros lugares de la tabla que, hasta el momento, le dan la tercera colocación con 13 unidades, pero para ello necesitan vencer al cuadro galés que se encuentra relegado al puesto 17 con tan solo 2 puntos.

Sin embargo, a los de Guardiola no les basta jugar bien y ganar para alcanzar la punta, pues también necesitan de la mala suerte de sus rivales más próximos, es decir, el Chelsea y el Liverpool; el primero se medirá contra el West Ham, en tanto que el segundo lo hará ante Southampton.

Para este sábado se sabe que el argentino Sergio Agüero, que ya renovó con los ‘citizens’ hasta el 2021, volverá al titularato, pero una baja sería Benjamin Mendy por lesión, así como Kevin De Bruyne, Eliaquim Mangala, Danilo y Claudio Bravo aún no están aptos para responder al llamado de Josep Guardiola.

Por su parte, Cardiff City, tratara de sacar cierta ventaja de las ausencias en la planilla del Manchester City para la sexta jornada de la Premier League. Lo cierto es que los dirigidos por Neil Warnock han sumado únicamente 2 puntos, uno de estos en empate 0-0 contra Newcastle y otra paridad con el mismo marcador con Huddersfield Town.

Salvo estos empates, los de Cardiff City solo han conocido la derrota, 2-0 contra Bournemouth, 3-2 con el Arsenal de Unai Emery y una goleada de 4-1 ante el Chelsea que ha tomado un nuevo brillo que lo pone como parcial líder de la Premier League.

En los antecedentes que preceden a este encuentro, a la fecha, se han visto las caras en un total de 50 ocasiones, donde el elenco de Manchester City ha vencido en 21 oportunidades, Cardiff City solo en 9 de estas, mientras que los 20 restantes acabaron en empate.

La última vez Cardiff City y Manchester City jugaron en la máxima división del balompié inglés fue durante la temporada 2013-2014 en el Etihad Stadium, en cuyo encuentro el cuadro ‘ciudadano’ se impuso por un apretado marcador de 2-1; en dicha ocasión los goles de la victoria vinieron de parte de Edin Dzeko y Jesús Navas, mientras que el descuento para Cardiff lo pondría Craig Noone.