Manchester City vs Burnley EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la FA Cup vía BBC Radio Manchester

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado de Etihad Stadium no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Manchester City y Burnley por la cuarta ronda de la FA Cup, la cual tendrá lugar este sábado 26 de enero a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de BBC Radio Manchester, así como en diversos de transmisión vía streaming.

Manchester City y Burnley se enfrentarán en busca de un lugar en la quinta ronda del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Manchester City dejará de lado, por unos días, la competencia por el primer lugar en la Premier League, y se enfocará en el choque frente al Burnley para asegurar su presencia en la siguiente instancia.

Finalista de la Copa de la Liga y segundo en la liga inglesa (por detrás de Liverpool) Manchester City llegó a cuarta ronda tras golear (7-0) y eliminar al modesto Rotherham United, de la Segunda División.

Burnley, por su posición en la Premier League (16°), parece ser un rival más que accesible, pero el Manchester City deberá confirmar su etiqueta de favorito en la cancha. El elenco ‘Vinotinto’ dejó en el camino a Barnsley en la etapa anterior.

Manchester City vs. Burnley: Posibles Alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesus y Sane.

Burnley: Heaton, Bardsley, Tarkowski, Long, Mee, Taylor, Hendrick, Cork, Westwood, Wood y McNeil.

Manchester City vs. Burnley: horarios del partido

Ecuador – 10:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

México – 9:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Chile – 12:00 p.m.

Argentina – 12:00 p.m.

Uruguay – 12:00 p.m.

Paraguay – 12:00 p.m.

España – 4:00 p.m.