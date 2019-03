Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 29 de la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Dean Court no te pierdas el minuto a minuto del partido entre AFC Bournemouth vs Manchester City por la vigésimo novena jornada de la Premier League, la cual se llevará a cabo este sábado 2 de marzo a partir de las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Los ‘Citizens’ pretenden recuperar el liderato del certamen británico y podrán hacerlo de manera provisional con una nueva victoria, a la espera de un favor del Everton ante Liverpool. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Solo un punto separa al equipo de Pep Guardiola de los ‘Reds’, que están obligados a ganar el derbi del Merseyside este domingo en Goodison Park para no perder el primer lugar de la tabla.

Manchester City vs. Bournemouth | Posibles Alineaciones:

Bournemouth: Boruc, Mepham, Aké, Daniels, Clyne, Gosling, Surman, A. Smith, Brooks, Fraser y King.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Gundogan, D. Silva, B. Silva, Sterling y Gabriel Jesús.

Manchester City vs. Bournemouth | La previa:

Manchester City se ha recuperado del tropiezo sufrido ante Newcastle a finales de enero y desde esa derrota (2-1) en St James’ Park encadena siete triunfos consecutivos, incluyendo su consagración en la final de la Carabao Cup frente a Chelsea y el resultado de su reciente recepción al West Ham (1-0).

El rival a vencer para seguir en la intensa pelea por el título será Bournemouth, que no celebra victoria desde hace más de un mes y ocupa el duodécimo puesto de la clasificación.

Los ‘Cherries’ serán anfitriones bajo la dirección de Eddie Howe y acumulan trece duelos ligueros sin victorias contra el City.

Manchester City vs. Bournemouth | Horarios del partido:

09:00 horas – México

10:00 horas – Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas – Venezuela, Bolivia

12:00 horas – Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

13:00 horas – Brasil

15:00 horas – Reino Unido

16:00 horas – España, Alemania, Italia, Francia