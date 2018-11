Manchester City vs Bournemouth EN VIVO ONLINE por la Premier League vía ESPN

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Etihad Stadium no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Manchester City vs Bournemouth por la décimo cuarta fecha de la Premier League, la misma que tendrá lugar este sábado 1 de diciembre a las 10.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Los Citizens, puntero e invicto del torneo inglés, reciben al sorprendente cuadro Cherry que está peleando en puestos de clasificación europea. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester City buscará en casa mantener sus buenos números en la Premier League y ampliar a cinco puntos la ventaja contra Liverpool, su más cercano perseguidor. Pero se enfrentará a un luchador Bournemouth que a pesar de las tres derrotas consecutivas que arrastra, no dudará en darle pelea al equipo de Guardiola.

Para este partido, Manchester City recuperará dos piezas importantes, como son Bernardo Silva y el brasileño Gabriel Jesus. Ambos se perdieron el choque de mitad de semana por Champions League por lesión y vuelven a la lista de concentrados. Aunque Pep Guardiola no los ha incluido en el equipo titular.

Bournemouth, en tanto, tendrá que realizar un cambio obligado para enfrentar a Manchester City. Los Cherries no contarán con el colombiano Jefferson Lerma por acumulación de tarjetas amarillas.

De lograr el sorprendente triunfo ante Manchester City en el Etihad Stadium, Bournemouth puede meterse en zona de clasificación europea y desplazar a clubes como Everton o Manchester United.

Manchester City vs. Bournemouth: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Danilo, Stones, Otamendi, Zinchenko; Fernandinho, Delph; Bernardo, D.Silva, Sane; Aguero.

Bournemouth: Begovic; Francis, S.Cook, Ake, Ming; Cook, Gosling; Brooks, King, Fraser; Wilson.