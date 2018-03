Manchester City vs Basilea EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Etihad Stadium, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro que verá medirse a las escuadras de Manchester City vs Basilea por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el cual se llevará a cabo hoy miércoles 7 de marzo a las 2.45 pm (hora peruana) y que será transmitido por la señal de ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto vía ONLINE aquí.

Manchester City vs Basilea | Posibles Alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes, Kompany, Otamendi, Walker, Fernandinho, Delph, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva y Agüero.

Basilea: Vaclik, Suchý, Lang, Lacroix, Riveros, Stocker, Dié, Frei, Xhaka, Elyounoussu y Oberlin.

Manchester City vs Basilea | La Previa

Aunque podría decirse que el Manchester City tiene la serie asegurada luego de haber conseguido un contundente 4-0 en la ida contra el Basilea, su entrenador, el español Josep Guardiola toma con calma las cosas y ha destacado que su elenco aún se encuentra muy distante del nivel del FC Barcelona.

“No es bueno que nos comparen con ellos. Ese equipo dominó el fútbol por los últimos 10 años. Nosotros recién ganamos nuestro primer título, por lo que para pensar que formamos parte del mismo tipo de equipos que el Barcelona necesitamos mucho tiempo. Hablamos de años”, sentenció Guardiola.

Asimismo, el preparador “ciudadano” agregó lo siguiente: “Cuando escucho que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones, me siento reconocido. Si no jugamos bien, la gente no dirá que fue porque no tenemos historia (en Europa)”.

Por otro lado, ha resaltado en los medios europeos que el medio campista del Manchester City, el belga Kevin De Bruyne, hará entrega de un cheque de 100 mil euros al Comité Internacional de la Cruz Roja como apoyo de la UEFA para las víctimas de las minas terrestres en Afganistán, el cual se realizará antes del inicio del cotejo en el Etihad Stadium.