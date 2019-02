Manchester City vs Arsenal EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Premier League vía ESPN 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Etihad Stadium no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Manchester City vs Arsenal FC por la vigésimo quinta fecha de la Premier League, la cual tendrá lugar este domingo 3 de febrero a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de ESPN 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El Manchester City y el Arsenal cruzarán sus caminos este domingo (16:30 GMT) en busca de una victoria que permita a los de Pep Guardiola reengancharse a la lucha por la liga y a los de Unai Emery consolidarse de una vez por todas en puestos de Liga de Campeones.

La derrota del City en casa del Newcastle United ha ampliado la brecha con el Liverpool a cinco puntos, por lo que una victoria ante el Arsenal, equipo al que han batido con facilidad en sus últimos cinco compromisos, se vuelve vital.

Manchester City vs Arsenal | Alineaciones

Manchester City: por confirmar

Arsenal: por confirmar

Manchester City vs Arsenal | La Previa

El tropiezo, en uno de los partidos más grises de la temporada para los ‘Citizens’, hizo saltar las alarmas en los de Guardiola, que de no ser por el empate entre Liverpool y Leicester se habría quedado a siete puntos del liderato.

El Arsenal, por su parte, llega tras una de cal y otra de arena. En liga, los de Emery han reconducido su situación tras la sonada derrota en casa del West Ham United y han vencido al Cardiff City y, sobre todo, al Chelsea, rival directo por la Champions, en el Emirates Stadium con contundencia.

Sin embargo, la derrota en casa contra el Manchester United en la cuarta ronda de la FA Cup ha rebajado la euforia en Highbury y condenado al Arsenal a dar una buena imagen contra los actuales campeones, para olvidar esa idea de los últimos años de la era Wenger de que los ‘Gunners’ no compiten contra el ‘top seis’.

Las bajas afectarán más a los visitantes, ya que Emery no podrá contar con Héctor Bellerín, Rob Holding y Sokratis fuera, mientras que Guardiola tiene la duda de Ederson en portería y las bajas seguras de Benjamin Mendy y Vincent Kompany.