Manchester City interesado en fichar a Eden Hazard

El mercado de fichajes en la Premier League sigue dando de qué hablar, y es que ahora el diario “Mirror” indica que Josep Guardiola y el Manchester City estarían interesados en fichar a nada menos que a Eden Hazard, figura clave del Chelsea.

De acuerdo al informativo, la propuesta del City rivalizaría con las pretensiones del Real Madrid de hacerse con el belga poniendo sobre la mesa 170 millones de euros por su traspaso. Se presume que Guardiola vería mucho más rentable la llegada de Hazard que la del propio Alexis Sánchez (hoy en Manchester United).

Sumado a esto, en tienda ciudadana se cree que el fichaje de Eden Hazard sería posible, gracias a que este estaría en posibilidades de aceptar ganar 300 mil libras semanales, similar a que lo que percibe su compatriota Kevin De Bruyne.

Sin embargo, esta operación se realizaría solamente a partir del próximo año, ya que en la actualidad Manchester City ya no cuenta con dinero para realizar nuevos fichajes superiores a los 80 millones de euros según lo declarado el sábado por el propio Josep Guardiola.

“Para competir al más alto nivel se necesitan 22 jugadores top. Hoy está todo muy caro y no se puede comprar. Ni siquiera el City. Hay salarios que no podemos pagar. Hay fichajes que no podemos hacer. Tal vez la gente no me crea, pero no tenemos el dinero”.

“No hemos pagado por un jugador 100 millones de libras. Ni siquiera 90 u 80. No podemos pagarlo ahora mismo. Los jefes me lo dicen, no podemos. Y estos salarios no los podemos pagar. Esta es la verdad. Tal vez en el futuro podamos” sentenció Guardiola.