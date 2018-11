Manchester City: Agüero revela lo que le dijo Guardiola sobre su nuevo look

Cuando se dio el derbi entre el Manchester City y Manchester United, Sergio Agüero decidió sorprender a todos con un nuevo look que no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para su entrenador, Josep Guardiola, a quien al parecer no le gustó el nuevo estilo que luce el popular ‘Kun’.

El delantero argentino salió al gramado del Etihad Stadium con el cabello teñido de amarillo, lo que causó comentarios de todo tipo, entre ellos la de Guardiola. El cotejo fue una victoria del Manchester City por 3-1, donde Agüero marcó el segundo tanto a los 48 minutos. Sin embargo, el técnico catalán decidió sacar al ‘Kun’ en la segunda mitad.

Este suceso causó la especulación de muchos ya que ambos cruzaron palabras y se pensó que se habían discutido. Sin embargo, Sergio Agüero diría posteriormente: “Salía caminando y pensó que yo estaría enojado, pero le miré diciendo que salía caminando porque estábamos ganando y para hacer tiempo, nada más”.

Sobre su nuevo look y la opinión de Josep Guardiola, Agüero bromeó de la siguiente manera: “Solo me dijo que no le gustaba el pelo”.