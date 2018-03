Maluma interpretará una de las canciones del Mundial Rusia 2018

Desde hace varias semanas se venía especulando sobre la presencia de Maluma en el Mundial Rusia 2018. Y efectivamente el artista será parte del campeonato, pero no estará a cargo ni de la canción oficial ni del himno.

El colombiano fue confirmado esta semana como intérprete de la versión es español del tema que hará Coca Cola para la Copa del Mundo.

“Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros”, dijo Maluma en una entrevista con “Al rojo vivo” de Univisión.

La firma de bebidas ya había dado a conocer hace unos días que Jason Derulo será quien realice la Canción Coca Cola (en inglés), como en algún momento lo hizo K’NAAN (Wavin’ Flag).

Es importante recordar que la FIFA encargará dará a conocer en las próxima semanas la canción e himno oficial del Mundial Rusia 2018, así que hay que estar a la expectativa.

Así fue en 2014

Canción oficial: We Are One (Ole Ola)

Himno oficial: Dar Um Jeito

Canción Coca Cola: La Copa de Todos