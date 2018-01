Macará vs Deportivo Táchira: resultado, resumen y goles por la Copa Libertadores

YOUTUBE. El Deportivo Táchira venezolano le arruinó la fiesta en su debut en la Copa Libertadores al Macará ecuatoriano al empatarle 1-1 este lunes en partido de la primera fase.

El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto 17 con gol del centrocampista Elvis Patta, pero en el 69, con un derechazo, el delantero Édgar Pérez Grecco igualó las acciones en el estadio Bellavista de Ambato, ciudad ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

El choque de vuelta de la llave E2 entre Deportivo Táchira vs Macará se disputará este viernes en Venezuela y el vencedor de la serie avanzará a la segunda fase del certamen, en la que se medirá con el colombiano Independiente Santa Fe.

Macará y Deportivo Táchira empataron en Ecuador por la Copa Libertadores. (Foto: EFE ) (Video: Fox Sports 3 – YouTube)

Alineaciones – Macará vs Deportivo Táchira

Macará: C. Espinoza, G. Corozo, M. Miers, M. Corozo, L. Quiñónez, E. Patta, C. Feraud, J. Cazares, R. Champang, C. Arboleda, J. Tévez. Entrenador: Paul Vélez.

Deportivo Táchira: B. Velásquez, D. Benítez, M. Granados, H. Noguera, J. Vargas, E. Pérez Greco, J. Infante, L. Melo, R. Villamizar, S. Almirón, D. Gómez. Entrenador: Francesco Stifano.

Árbitros: Andrés Rojas, de Colombia, asistido por sus compatriotas Alexander León y Wilmar Navarro.

Estadio: “Bellavista”, de Ambato.