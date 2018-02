Luis Suárez: “Quiero que Rusia sea mi mundial”

El artillero del FC Barcelona, Luis Suárez, habló sobre sus objetivos con la Selección Uruguaya en el mundial Rusia 2018 donde, entre otras cosas, confesó sentirse muy ilusionado de hacer un buen papel, para lo cual se prepara física como mentalmente de la mejor manera.

En entrevista concedida a “Quiero Fútbol” de Sport 890, Suárez comentó: “Es la posibilidad de ‘mi’ Mundial, después de cómo me fui en 2014, y obviamente para darle una alegría a todo Uruguay … Estoy con muchas ganas y muy ilusionado, comprometido en terminar bien el año con el Barca y en tener una preparación física y mental de que este es mi Mundial, sobre todo por lo que me pasó en 2014, y poder darle una alegría a los uruguayos”.

En relación a los rivales que le tocarán a Uruguay en el Grupo A (Rusia, Arabia Saudita, Egipto), el uruguayo expresó: “Las demás selecciones pueden llegar a ser inferiores por nombre, pero no por calidad técnica y por los técnicos que tienen. A nosotros ya nos ha perjudicado en otras ocasiones y *tenemos que aprender de lo anterior, no entrar confiados. Hay que entrar con ganas y confiar en el compañero, pero no entrar relajados*”.

Ubicado en el Grupo A, Uruguay debuta en Rusia 2018 enfrentando a Egipto el 15 de junio en el Ekaterimburgo Arena; 20 de junio a Arabia Saudita en el Rostov Arena; y el 25 de junio a Rusia en el Samara Arena.