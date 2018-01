Luis Suárez confiesa que lloró al ser aceptado por Barcelona

Luis Suárez fue y sigue siendo una pieza clave en el once del FC Barcelona que dirige Ernesto Valverde. Sin embargo, y antes de su llegada al Camp Nou, el uruguayo estuvo inmerso en una serie de controversias que pudieron poner en peligro su carrera como futbolista de talla mundial.

Entrevistado para The Players Tribune por nada menos que Gerard Piqué donde, entre otras cosas, habló sobre la polémica mano que salvo a Uruguay de la eliminación en Sudáfrica 2010 ante Ghana: “La verdad que fue una mezcla de estar deprimido por salir expulsado porque si anotaban íbamos a perder, y a su vez a los 30 segundos cuando falla el penal la satisfacción; arriesgué una situación en la que se me acusó anti fair play, pero siempre digo que fue el jugador de Ghana el que erró el penal, no es mi culpa, no le pegué una patada a nadie. Queda la satisfacción de haber arriesgado algo que valió la pena: me acuerdo que lo grité más que un gol, hubo un compañero que se desmayó en los festejos, me fui al vestuario a ver los penales, fue un sufrimiento verlo. Ha sido uno de los mejores momentos”.

Por otro lado, Luis Suárez también se confesó sobre el famoso mordisco a Chiellini durante el encuentro contra Italia en Brasil 2014: “Después que lo hice me di cuenta y no festejé el gol de Godin porque sabía qué iba a pasar. Fui al vestuario, hablé con mi mujer, me dijo que había hecho, no acepte la realidad negando, llorando, fue un momento muy doloroso para mí y para el grupo. Me afectó mucho”.

Y no dudó en señalar el temor que sintió al pensar que dicho acto pudo complicar su llegada al FC Barcelona: “Aparte de estar pensando en el Mundial y pudiendo cumplir mi sueño que era venir acá al Barça, se me había ido todo por la borda. Y creo que a los días después que pasa, antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Zubi y con el presidente, diciéndome que me quedara tranquilo, que el Barça igual me quería. Y no tengo problemas de decirlo que lloré porque me estuvieran aceptando. Y yo pasando por todos los momentos que pasé, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo y siempre le voy a estar agradecido”.