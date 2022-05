La selección de España sigue con su planificación de cara a la UEFA Nations League, que se disputará durante el mes de junio. Este lunes, Luis Enrique anunció la lista de convocados para los cuatro partidos que se avecinan y fue consultado sobre la posibilidad de llamar nuevamente a Gerard Piqué, quien no es citado hace casi cuatro años.

“¿Es español? ¿Quiere venir con la selección? Es la pregunta del millón”, fue la primera frase que expresó el entrenador en conferencia de prensa. Luego, decidió dejar la opción abierta para que el defensor del Barcelona pueda volver a vestir la ‘Roja’.

“Primero se lo diría al jugador (una convocatoria). Pero si es español y está al máximo nivel, soy todo oídos”, manifestó Luis Enrique. Recordemos que hace unas semanas, se revelaron audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en los que el futbolista expresa su deseo de participar en los Juegos Olímpicos.

En ese sentido, el DT del combinado de España optó por no profundizar en la polémica y aseguró que sus determinaciones han sido independientes. “Si algo he sentido como seleccionador, es respeto por mi profesión”, inició el estratega.

“Tengo la suerte de tener al director deportivo Molina, al Presi Rubiales o el señor Luis Rubiales, porque no puede haber mucha intimidad. Han sido futbolistas y saben hasta donde llegar su competencia. Me he sentido respaldado y no se meten en mis decisiones”, sentenció Luis Enrique.

¿Cuál fue el último partido de Piqué con España?

El último partido que jugó Gerard Piqué con la camiseta de la selección de España fue el pasado 1 de julio del 2018, en la Copa del Mundo de Rusia. Precisamente, la ‘Roja’ igualó 1-1 con el combinado ruso en octavos de final, pero cayó por 4-3 en la tanda de penales.