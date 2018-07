Luis Enrique: “No habrá revolución, pero si evolución”

Finalmente, y de manera oficial, ha sido presentado el nuevo entrenador de la Selección Española, Luis Enrique Martínez, quien en sus primeras declaraciones ha asegurado respetará el proceso iniciado por su antecesor, Julen Lopetegui, pero afirmó que habrá “evolución” en el estilo de juego de la “Furia Roja”.

Entre sus primeras palabras en la conferencia de prensa, Luis Enrique dio su punto de vista de la situación actual de la Selección Española: “La palabra fracaso es tan fea… parece que ni lo has intentado. Es cierto que los resultados no han sido muy buenos. Veníamos de haber sido campeones de todo, estábamos todos muy orgullosos, y es algo que debemos a esa Selección y a esos jugadores. Nos han hecho ser por unos años los mejores. Hablaría de decepciones, de momentos delicados”.

Asimismo, Luis Enrique aseguró que habrá cambios dentro del plantel, pero descartó que esto se deba a un tema de edad: “Ojalá eso no nos pase pero pienso que hay muchas cosas que mejorar. No va a haber una revolución, es una palabra que no me gusta, sí que tiene que haber una evolución. Va a haber cambios pero no por la edad, me da igual. Viene gente por detrás a la que vamos a dar confianza y habrá un poco de todo. Vamos a intentar ser lo más justos posibles con lo que yo soy, el entrenador de todos los jugadores españoles”.

Por otro lado, se mostró muy respetuoso con el proceso de su antecesor, Julen Lopetegui: “La fase en el fútbol mas difícil es la de finalización cuando un equipo se repliega y no hay espacios. En esa fase nos hemos visto en este Mundial y creo que nos veremos en los futuros partidos. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar”.

En ese sentido, Luis Enrique aseguró que mantendrá el estilo que ha venido desplegando la Selección Española: “Vamos a seguir con el mismo estilo, que no haya dudas con eso. Ser protagonistas con el balón, hay que reforzar el perfil del jugador español pero darle matices. Hay que mejorar la presión tras pérdida, hay que defender mejor, tener más profundidad, generar más ocasiones de gol. Al final quiero lo mismo que Julen o que Fernando. La Selección se debe parecer lo más posible a un equipo aunque sé que es difícil porque solo les voy a tener una semana al mes”.

Por otra parte, y haciendo eco de la reputación que le precede, Luis Enrique afirmó que no tiene la intención de ir en contra de nadie: “Sé que significa entrenar a alto nivel, que cada uno tenga una opinión de ti a veces acertada y a veces errónea. No soy anti-nada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles y es un gran orgullo para mí. Me interesa representar de la mejor manera al fútbol español y conquistar éxitos. Con la edad que tengo en pocas cosas hay que ser anti e intentaré disfrutar de esta experiencia”.

También aseguró que tienen el deseo te tener buenas relaciones cordiales con la prensa (en su etapa como entrenador del FC Barcelona se ganó mucha enemistad con los medios de comunicación): “De la misma manera en la que soy hoy lo seré mañana y pasado. Soy cercano, intento reflejar el sentimiento que tengo antes o después de un partido. Seguramente no seré el más simpático, no creo que tenga que serlo. Fuera de las cámaras lo soy, o así lo ven mis amigos. Voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, lo más profesional que pueda. Espero y deseo que la relación sea lo mejor posible”.