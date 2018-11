Luis Enrique: "Me gustaría parecerme a Jordi Alba, aunque soy un poco más alto"

Luis Enrique, seleccionador español, puso una nota de humor a una comparecencia con numerosas preguntas sobre el regreso de Jordi Alba cuatro meses después, y aseguró que le gustaría parecerse al lateral tras descartar que sus ausencias fueran por motivos personales.

La vuelta de Alba centró la atención de la rueda de prensa de ‘Lucho’, que no profundizó en las razones de su ausencia de las dos primeras convocatorias. Hasta en ocho ocasiones fue cuestionado por la figura del lateral zurdo hasta que acabó tirando de ironía: “Me gustaría parecerme a Jordi Alba, aunque yo soy un poco más alto”, dijo.

“No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense cualquier persona de fútbol, no porque no me interese sino porque en este mundo, ser entrenador tienes que tomar decisiones difíciles y tener las cosas claras. No sé el día que decidí llamar a Jordi Alba, lo he hecho en función de lo que veo y considerando lo que es mejor en el momento”, añadió.

Luis Enrique desmintió que exista ningún conflicto personal con el jugador de su etapa en el Barcelona que provocase sus ausencias y resaltó que si alguien conoce en la selección a Jordi es él.

“No hay nada, no ha cambiado nada respecto a las anteriores listas. Defendí a capa y espada que no tengo ningún problema personal con ningún jugador y sigue así. No ha habido llamadas ni nada. En esta sala no hay nadie que en lo profesional conozca mejor a Jordi Alba que yo. Jugó mas del ochenta por ciento de partidos que podía jugar conmigo y es una decisión profesional, personal en ningún caso”, aclaró.