Lucas Hernandez: "Antoine Griezmann merece el Balón de Oro"

El jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández afirma que su candidato este año para el Balón de Oro es su compañero de equipo y de selección Antoine Griezmann, a quien sitúa por encima de jugadores como su compatriota Kylian Mbappé, en una entrevista que publica “France Football”.

“Griezmann lo merece, para mí es el favorito. Ha destacado en todas las competiciones que ha jugado este año”, opina Hernández y añade que Mbappé marcó algunos goles “fabulosos” en el Mundial, pero que su juventud le dará la oportunidad de ganar “muchos” Balones de Oro en el futuro.

“Es el año de Griezmann”, sentencia Hernández.

El lateral también tiene palabras de agradecimiento por la apuesta del seleccionador francés, Didier Deschamps, por él y por otorgarle la titularidad desde un inicio en el pasado Mundial.

“No podía decepcionarle, al principio me eligió por mis cualidades como defensa, pero rápido me pidió que intentara cosas diferentes, que asumiera riesgos en ataque. Hasta Diego Simeone me dijo que había descubierto cosas nuevas de mí durante el Mundial de Rusia”, comenta.