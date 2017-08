Locura por el mercado de fichajes en las portadas europeas

Este jueves, todas las portadas deportivas europeas se enfocan en los últimos días del mercado de fichajes que tiene como locos a todos los clubes que buscan fichar jugadores para reforzar sus plantillas.

Barcelona es uno de ellos. El cuadro español tiene poco tiempo para lograr la ficha del brasileño Philippe Coutinho, aunque el Liverpool no se cansa de decirle que no. El citado jugador está con la selección de su país y no sería de la partida ante Ecuador.

Otro de los traspasos que podría darse en este mercado de fichajes sería el de Thomas Lemar del AS Mónaco. Barcelona y Liverpool se lo disputan. Incluso el miércoles, los directivos del cuadro inglés estuvieron en el principado negociando el traspaso.

El chileno Alexis Sánchez también juega sus últimas cartas en el Arsenal ya que este equipo se ha negado a todas las propuestas que le lanzó el Manchester City.