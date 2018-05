Lobos BUAP consigue dinero para seguir en la Liga MX, pero denuncia trabas

Las reglas de juego son bastante claras en la Liga MX y por ello son extrañas las trabas que le estarían poniendo al club Lobos BUAP para que permanezca en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Lobos BUAP perdió la categoría en la cancha, pero tenía una opción de mantenerse en la Liga MX y esta, de manera increíble, se dio. Los finalistas de la Liga de Ascenso, Cafetaleros y Alebrijes, ninguno tenía la acreditación necesaria para lograr el ascenso, ya que no contaban con estadio de 20 mil asientos y no cuentan con divisiones menores y fútbol femenino (esas son algunos de los requisitos para ser admitidos en la máxima categoría).

Incluso, cuando todavía no terminaba el torneo y Lobos BUAP y Veracruz luchaban por no descender, se sabía de esa opción (el pagar para no perder la categoría, ya que uno de los finalistas, el Alegrijes, no tenía la acreditación), pero el club universitario había adelantado que no pagaría esa multa para seguir en primera.

Pero las circunstancias cambiaron y ahora Lobos BUAP está dispuesto a pagar los 120 millones de pesos (algo de 6 millones y medio de dólares), gracias a un inversionista, pero han denunciado que dirigentes de la Liga MX les están poniendo trabas y el plazo para hacer efectivo el pago es hasta este viernes 11 de mayo.

“Antes del plazo establecido la directiva de los Lobos BUAP consiguió el dinero, un socio establecido, una empresa seria, auditada, que paga impuestos, que tiene todos los argumentos para poder ingresar como socio y pagar los 120 millones de pesos. Sin embargo y después de mucho papeleo que nos han estado pidiendo en los últimos días, que se ha cubierto en tiempo en forma, de manera seria, coherente, pero el día de hoy que se hace la llamada al señor Enrique Bonilla, a la Federación Mexicana de Fútbol para preguntar y pedir el número de cuenta a dónde se debe depositar este dinero, o a quién, nos dicen que no nos pueden dar ningún número de cuenta, ni nos pueden recibir el dinero”, declaró en entrevista para TVC Deportes, el vocal del Patronato del club, José Hanan Budib.

Sobre el nombre del nuevo inversionista de Lobos BUAP, el dirigente prefirió mantenerlo en reserva hasta que se solucione este tema.

“En este momento pediría comprensión, no me gustaría dar el nombre de alguna empresa o persona, porque es algo que todavía no se ha cocinado ante la Federación Mexicana de Fútbol, me parecería una falta de respeto el ventilar un nombre de algo que aún no está aceptado por la Federación. Queremos jugar de manera limpia, se ha cubierto en tiempo en forma el papeleo, todo lo que nos han solicitado, ha sido algo bien burocrático, bien difícil, de mucho papeleo, simplemente queremos que nos digan de acuerdo al reglamento, porque estamos apegados a la ley que otorga el reglamento, queremos saber dónde se deposita el dinero, para depositarlo y que Lobos pueda permanecer en Primera División”, expresó.

En Lobos BUAP jugaron los peruanos Luis Advíncula, Pedro Aquino e Irven Ávila. Los dos primeros son fijos en la Selección para disputar el Mundial Rusia 2018.