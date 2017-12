El emotivo llanto de Ariel Holan tras título de Independiente

El técnico de Independiente de Avellaneda, Ariel Holan, rompió en llanto tras el título de la Copa Sudamericana y dio unas emotivas palabras en entrevista. El club argentino empató 1-1 con Flamengo y consagró en el Maracaná de Río de Janeiro.

“Esto es un sueño y no me quiero despertar”, señaló Ariel Holan. “No puedo hablar, me acuerdo de mi papá. Mirá lo que es esto. Es muy fuerte. Es un sueño, no me quiero despertar. Conseguirlo en esta cancha, en este estadio mítico. Independiente es mi club, lo amo con toda mi alma”, agregó.

Igualmente, no todo fue emoción. En el final, tras ser consultado por su continuidad, el DT la puso en duda: “No sé si voy a seguir, sufrí mucho y mi familia también”.

Independiente argentino, con un empate 1-1 a domicilio con el Flamengo brasileño, conquistó hoy el título de la Copa Sudamericana y repitió la hazaña de 1995, cuando ante el mismo adversario y también en el mítico Maracaná se quedó con el título de la Supercopa Sudamericana.

El “Rey de Copas”, que había vencido por 2-1 en el partido de ida de la final la semana pasada en Buenos Aires, supo administrar este miércoles en Río de Janeiro un empate que le permitió conquistar otro título internacional tras siete años de ayuno y sumar su segunda Copa Sudamericana a la que conquistó en 2010.