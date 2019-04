Liverpool vs. Southampton EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 33 de la Premier League vía DIRECT TV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado St. Mary’s Stadium no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Liverpool FC vs Southampton FC por la trigésimo tercera fecha de la Premier League, la cual se llevará a cabo este viernes 5 de abril a las 2.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Liverpool está enfrascado en una lucha sin cuartel ante Manchester City por ser el campeón de Inglaterra. Y en ese intento, el equipo de Jürgen Kloop se enfrenta al ‘Soton’ que lucha por mantener la categoría . Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Van once fechas consecutivas que Liverpool no conoce derrotas en la Premier League, pero marcha en el segundo lugar debido a los cuatro empates que obtuvo en ese lapso y que permitieron la remontada de Manchester City que hoy los aventaja en dos puntos a pesar de que tienen un partido pendiente. Es decir que los ‘Reds’ no tienen margen de error.

Liverpool vs. Southampton: probables alineaciones

Southampton: Gunn; Valery, Bednarek, Yoshida, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Redmond.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Liverpool vs. Southampton: La Previa

Y este viernes visitará al Southampton que viene de ganar dos partidos consecutivos que lo sacaron de la zona de descenso y ahora lo tienen a cinco puntos de Cardiff City, que al estar en el puesto 18 sería el último cuadro que perdería la categoría.

Liverpool tendría un importante regreso para visitar al Southampton: Virgil Van Dick volvería luego de superar una lesión al tobillo y haber trabajado con normalidad para enfrentar a su exclub.

Mientras que el cuadro local no sufre ningúna ausencia para este choque por lo que sale a matar o morir en esta Premier League.